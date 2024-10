Fluminense x Athletico, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Fluminense e Athletico-PR medem forças em confronto direto na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Assim, o duelo (adiado da 17ª rodada) acontece nesta terça-feira (22), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã. A diferença entre as equipes da parte de baixo da tabela é de apenas dois pontos, o que torna o jogo ainda mais decisivo.

Depois de duas vitórias seguidas, o Tricolor de Laranjeiras soma 33 pontos, na 15ª colocação, dois à frente da equipe paranaense. O Furacão, por sua vez, tem 34 pontos e está na 18ª colocação, na zona de rebaixamento, no ano do centenário do clube. erste jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão às 18h, com Ricardo Froede no comando e na narração, assim que a bola rolar.