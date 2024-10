Grêmio divulga aquisição parte da dívida de administradora da Arena

O Grêmio comunicou, nesta terça-feira (22), que adquiriu parte da dívida da Arena, que era da administradora do estádio. Segundo informações divulgadas, o clube comprou um terço do débito que a administradora passou a ter com bancos após realizar financiamentos. O Imortal, aliás, alega que a decisão foi primordial para os desejos do Tricolor Gaúcho. Bem como auxilia na consolidação da procura por resoluções, que envolvem a administração da Arena. Vale relembrar que o estádio soma problemas desde a sua inauguração em 2012. Apesar da confirmação da compra das dívidas, nenhuma das partes no negócio anunciaram os valores.

A Arena passou a ser o local onde o Grêmio manda os seus jogos a partir de dezembro de 2012. Simultaneamente ao momento em que o clube deixou o Olímpico. A Arena Porto-Alegrense é a empresa criada para gerir o estádio e fundada pela OAS, companhia o ramo da construção, que idealizou e concretizou o erguimento do palco.

Veja a nota do Grêmio

“O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense acaba de dar um passo relevante em defesa dos interesses do clube na gestão da Arena, ao adquirir um terço da dívida de financiamento que a gestora do estádio havia contraído com bancos. Essa operação, resultado de uma negociação com o Banrisul, evita que a fatia da dívida caia no controle de investidores não comprometidos com o Grêmio e fortalece o clube na busca de soluções a questões de gestão que se acumulam desde a inauguração do estádio, há quase 12 anos, e que limitam o investimento em futebol e afetam o dia a dia do clube.

O departamento jurídico do Grêmio, que por meses se dedicou a essa negociação de forma reservada, observa que a compra de uma dívida, embora seja uma operação complexa, é comum no mercado quando se trata de um devedor inadimplente. O vice-presidente Eduardo Magrisso acrescenta que, por uma cláusula de confidencialidade no contrato, não pode revelar o valor que o clube desembolsou, nem percentual de deságio (desconto), para se tornar credor”.

Arena com 100% da capacidade

No próximo compromisso, o Imortal terá a seu favor a utilização da Arena com 100% da capacidade. Tal situação vai ocorrer pela primeira vez desde que o estádio foi reaberto depois da tragédia das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. O Tricolor Gaúcho volta a campo para enfrentar o Atlético Goianiense, no próximo sábado (16), às 16h30 (de Brasília).

O Grêmio planeja utilizar a Arena com toda sua capacidade como um trunfo nesta reta final da temporada. Exatamente com a intenção de engatar uma sequência positiva e cumprir a missão de se manter na elite do futebol brasileiro. Atualmente, a equipe se encontra na 12ª colocação, com 35 pontos e uma vantagem de apenas três para o Z4.

