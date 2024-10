‘Espero que todos torçam por mim’, diz Vini Jr sobre a Bola de Ouro

Vini Jr teve uma atuação de gala na vitória do Real Madrid diante do Borussia Dortmund por 5 a 2 nesta terça-feira (22), na Espanha. Após a partida, o brasileiro falou sobre o desempenho da equipe e enalteceu a sua ligação com o time espanhol, relembrando a sua chegada ao clube e já projetando os próximos anos.

“Acho que não tenho muito o que falar. Sempre passa muita coisa no Bernabéu. Não foi diferente desta vez. Aliás, lembrou a final da Champions contra o Dortmund. Fomos mal no primeiro tempo e entramos calados no vestiário escutando o que o Ancelotti tinha de falar. Ele disse o que tinha de melhorar. E quando voltamos a campo falamos entre a gente, temos de fazer logo o primeiro gol. Se isso acontecer, a gente ganharia o jogo. Foi o que aconteceu”, iniciou.

“Só tenho de retribuir o carinho do time, do presidente, de todos que acreditaram em mim quando tinha apenas 16 anos no júnior do Flamengo. Fizeram tudo para que eu chegasse até aqui. Um processo longo desde o início até hoje, quando fiz meu primeiro hat-trick em Champions e me torceio o Top-7 entre os artilheiros do Real em Champions. Cresço a cada jogo e vou crescer mais, pois tenho só 24 não. É um sonho jogar aqui no Real, o maior clube do mundo e quero seguir por muito tempo, como fizeram Roberto Carlos e Marcelo”, completou.

Disputa pela Bola de Ouro

Na próxima segunda-feira, em Paris, Vini Jr estará concorrendo à Bola de Ouro, premiação dada ao melhor jogador da temporada. Favorito na disputa, ele pediu a torcida dos brasileiros.

“Quando era mais novo, dizia para os brasileiros acreditarem em mim, pois com o passar do tempo iria evoluir pela qualidade técnica que eu tenho. Espero que tordos torçam por mim na Bola de Ouro. É sempre importante a ter a torcida dos brasileiros”, pediu o craque.

