Santos x Fluminense, pela semifinal do Brasileirão Sub-17: onde assistir e escalações

Santos e Fluminense voltam a se enfrentar, nesta quarta-feira, às 15h, na Vila Belmiro, pela jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-17. A partida ficou no empate por 2 a 2, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Assim, quem vencer avança para decisão para enfrentar o Palmeiras, que venceu o Botafogo. Novo empate leva o duelo para as penalidades.

Onde assistir

A partida entre Santos e Fluminense, pela semifinal do Brasileirão Sub-17, aliás, terá a transmissão do Sportv.

Como chega o Santos

O técnico santista, Elder Campos, espera por um confronto equilibrado. Ele terá o time com força máxima para o duelo. O comandante, afinal, pediu o apoio da torcida no jogo que pode classificar o Peixe para a decisão do torneio pela primeira vez.

“O primeiro confronto contra o Fluminense foi um jogo bastante equilibrado. Esperamos o apoio do nosso torcedor para que possa nos ajudar a motivar mais os nossos atletas a ir em busca de uma inédita final de uma competição tão importante para a categoria e para o clube. Isso mostra bastante o valor dessa geração e o que temos desenvolvido ao longo do ano. Esperamos fazer um grande jogo e chegar ao objetivo de levar o Santos à final da competição”, ressaltou.

Como chega o Fluminense

Do lado dos Moleques de Xerém, o técnico Felipe Canavan, aliás, não poderá contar com Walace Davi, desfalque pelo terceiro cartão amarelo. Contudo, Erick Silva e Arthur Henrique estão de volta e podem entrar em campo.

Desde o 2 a 2 com o Alvinegro Praiano, no último dia 1º, em Volta Redonda (RJ), o Flu venceu quatro dos cinco confrontos que disputou, incluindo o clássico contra o Botafogo, marcando dez gols e sofrendo cinco. A molecada, aliás, foi campeã invicta da primeira Copa do Brasil.

SANTOS x FLUMINENSE (Agregado: 2×2)

Brasileirão Sub-17 – Semifinal (Jogo de volta)

Data-Hora: 23/10/24 (quarta-feira), às 15h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Onde assistir: Sportv

SANTOS: Paulo Henrique; Guilherme Cruz, Ryan, João Ananias e Vinícius Lira; Gabriel Paes, Lucas Jaime e Murillo Pará; Padula, Mateus Xavier e Luca Meirelles. Técnico: Élder Campos.

FLUMINENSE: Gustavo Félix; Kaio Borges, Gorgulho, Rodrigo Bringel e Vagno; Erick Silva, Tauan e Gabriel Renan; Isaque, Riquelme Felipe e Keven Samuel. Técnico: Felipe Canavan.

Árbitro: Murilo Tarrega Victor (SP)

Assistentes: Ítalo Magno de Paula Andrade (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP

