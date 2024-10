Flamengo x Goiás, pela Copa do Brasil Sub-20: onde assistir e escalações

Após perder a partida de ida por 4 a 2 no Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO), o Flamengo recebe o Goiás, às 17h30 desta quarta-feira (23), no Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro (RJ), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20.

Como venceu por dois gols de diferença, os esmeraldinos, afinal, podem até perder por uma margem de um tento para ficar com a vaga. Os rubro-negros, assim, miram devolver uma distância de dois para forçar os pênaltis ou uma goleada para sair com a classificação.

Onde assistir

A partida entre Flamengo e Goiás, pelas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20, aliás, terá a transmissão do Sportv.

Como chega o Flamengo

O Flamengo, afinal, conta com seu bom elenco da categoria sub-20. Entre os destaques, o lateral Gusttavo aparece como uma das esperanças de ser uma espécie de “elemento surpresa” no ataque rubro-negro. Lateral de características bem ofensivas, conquistou a Libertadores e o Mundial da categoria sendo titular, Gusttavo, aliás, tende a ser uma das esperanças da equipe para reverter a derrota sofrida no Estádio da Serrinha.

Como chega o Goiás

Com a boa vantagem no jogo de ida, o meia Moroni pede humildade à equipe para conquistar a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil Sub-20.

“O mais importante é a humildade, eles são uma grande equipe e não atoa são campeões mundiais e temos que ter os pés no chão, trabalhando muito e ir sem medo, mais importante. Coragem para jogar como foi aqui e ai tenho certeza que podemos conseguir o resultado e sair com a classificação”, afirmou Moroni.

FLAMENGO GOIÁS (Ida: 2×4)

Copa do Brasil Sub-20 – Oitavas de final (Jogo de volta)

Data-Hora: 23/10/24 (quarta-feira), às 17h30 (de Brasília)

Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

FLAMENGO: Lucas Furtado; Daniel Sales, Iago, Da Mata e Carbone; Rayan Lucas, Jean Carlos, Germano e Guilherme; Felipe Teresa e Wallace Yan. Técnico: Cleber dos Santos.

GOIÁS: Murillo, Jotta, Juan Lopes, Anthony e Júlio; Baldória,Vitor Fonseca e Larson, Danilo (Maroni), Pedrinho e Halerrandrio. Técnico: Alexandre Lemo.

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza (RJ)

Assistentes: Danilo Oliveira da Silva (RJ) e Juan Motta Cidri (RJ)

