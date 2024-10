Com gol no fim, Mirassol bate o CRB fora de casa

O Mirassol venceu o CRB por 1 a 0 na noite desta terça-feira (22), no Estádio Rei Pelé, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi marcado por Iury Castilho, aos 43 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Leão subiu para a terceira colocação na tabela, com 56 pontos, mesmo número do vice-líder Sport, que ainda joga na rodada. Com a derrota em casa, o Galo da Praia segue a apenas um ponto da zona de rebaixamento, na 15ª posição, somando 36.

CRB 0x1 Mirassol

Os donos da casa já iniciaram a partida assustando. Com dois minutos de bola rolando, Hereda aproveitou cruzamento pela esquerda e bateu com curva para uma grande defesa do goleiro Muralha. A resposta dos visitantes veio aos 10, com Zeca. O lateral bateu escanteio fechado e Matheus Albino evitou o gol olímpico. No escanteio seguinte, mais uma boa defesa do goleiro do CRB, dessa vez em chute de João Victor. Já no fim da primeira etapa, aos 46, Dellatorre ficou cara a cara com Matheus Albino, que fez mais uma grande defesa ao impedir o gol com a perna direita.

No segundo tempo, a primeira chance foi do Leão, novamente com Dellatorre. O atacante invadiu a área, driblou Saimon e finalizou de perna esquerda, para um milagre do goleiro adversário. Os donos da casa fizeram pressão no restante da partida, mas aos 43, tomaram um banho de água fria após Iury Castilho fazer o gol da vitória dos visitantes. O atacante recebeu de Danielzinho, avançou em velocidade e encobriu Albino para balançar a rede.

Próximos jogos

Agora, pela 34ª rodada, o Mirassol enfrenta a Ponte Preta no dia 26 de outubro (sábado), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. Já na segunda-feira (28), o CRB visita o Coritiba, às 18h, no Couto Pereira.

