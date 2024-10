Rodrygo preocupa Real Madrid para o El Clásico pelo Campeonato Espanhol

O atacante Rodrygo, do Real Madrid, pode desfalcar o time no clássico contra o Barcelona, marcado para o próximo sábado (26), válido pelo Campeonato Espanhol. Os dois times disputam a liderança. O time catalão soma 27 pontos, enquanto os merengues têm 24.

Rodrygo, aliás, foi peça-chave na grande virada do Real sobre o Borussia nesta terça-feira, mas sofreu uma lesão muscular na perna direita, o que o torna dúvida para o El Clásico. A imprensa espanhola informou que ele passará por exames para avaliar a gravidade da contusão.

“Obrigado a todos pelas mensagens de carinho e apoio! Amanhã farei exames e, com fé, esta lesão não será grande coisa. Seguimos firmes, sempre com vocês ao meu lado. Hala Madrid”, escreveu o jogador em uma rede social após o jogo da Champions.

Todavia, Rodrygo se lesionou no terceiro gol do Real Madrid, já no final da partida. Após lutar até o fim pela recuperação da bola, o brasileiro sentiu dores musculares e precisou, portanto, precisou ser substituído por Tchouaméni.

