Palmeiras: Mauricio e Piquerez vão a campo e se aproximam do retorno ao time no Brasileirão

O Palmeiras retomou os treinos na tarde desta terça-feira (22), iniciando a preparação para o duelo contra o Fortaleza, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clima, que já era bom após a vitória sobre o Juventude, ficou ainda melhor. Afinal, Piquerez e Mauricio iniciaram a transição física e trabalharam à parte no campo da Academia de Futebol, mas ainda sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.

O lateral-esquerdo, aliás, se recupera de cirurgia no joelho esquerdo em julho. Já o meio-campista, de lesão no joelho direito no dia 11 deste mês. Desse modo, com o avanço no restabelecimento, a expectativa é a de que os atletas possam reforçar o time na reta final do Brasileirão. Inicialmente, a avaliação do departamento médico do clube era de chances pequenas de retorno da dupla ainda em 2025.

Ambos ainda não têm condições de entrar em campo no jogo diante do Tricolor cearense, sábado, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Murilo e Bruno Rodrigues, também lesionados, seguem fora.