Cano celebra fim de jejum pelo Fluminense e revela ajuda de Felipe Melo

Cano marcou após 171 dias e garantiu a vitória do Fluminense em duelo direto sobre o Athletico, no Maracanã, em jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão. Após a partida, o argentino celebrou o fim do jejum e revela ajuda de Felipe Melo para superar má fase pelo Tricolor.

“Sabemos que era muito importante ganhar, porque subimos muitas posições. Estou muito contente por ganhar em casa, para ganhar essa confiança para fora de casa fazermos o mesmo.

Depois do fim da partida, o jogador, aliás, apontava para o patch de campeão da Libertadores de 2023 e dedicava às arquibancadas, que retribuíam fazendo o “L”, marca registrada de Cano.

“A torcida é muito especial. No momento mais difícil, sempre apoiam. O carinho que recebo nas redes sociais, no Maracanã e nas ruas é incrível. Não sei como agradecer o carinho e a paciência que tiveram comigo para poder voltar a fazer gols. É o que gosto e quero fazer. Muitas vezes não é possível, mas quero dar muitas alegrias para essa torcida que já sofreu muito”, disse o atacante.

“Sem o apoio de minha mulher, de Deus, da família, dos companheiros. Especialmente um cara que gosto muito, Felipe Melo, que no momento mais difícil me deu muitos conselhos. Graças a Deus fiz o gol e pude ajudar a equipe, necessitamos. Estou voltando a me sentir melhor, sem dores para jogar. Muitas vezes tive que parar para me recuperar bem, me sentir melhor e poder ajudar a equipe como fiz hoje.

Próximo desafio

Com o resultado, o Fluminense, aliás, pega o elevador na tabela de classificação e ocupa a 11ª colocação, com 36 pontos, e já almeja a vaga para a Sul-Americana. Agora, o Tricolor, afinal, visita outro adversário direto na parte de baixo da tabela. Trata-se do Vitória, no dia 26 (sábado), às 16h30 (de Brasília), no Barradão.

