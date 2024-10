Júnior Todinho decide e Vila Nova segue na briga por vaga no G4 da Série B

O atacante Junior Todinho decidiu o jogo ao marcar nos acréscimos, garantindo a vitória do Vila Nova por 1 a 0 contra o Amazonas, na noite desta terça-feira (22), pela 33ª rodada da Série B. A partida aconteceu no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

Aliás, o Vila Nova também estreou o técnico Thiago Carvalho, que nos minutos finais viu sua equipe jogar com apenas 10 jogadores, já que Elias saiu lesionado após as cinco substituições terem sido realizadas. Porém, no final conseguiu garantir os três pontos.

Com o resultado, o Vila Nova chegou aos 52 pontos, portanto, ocupando a quinta colocação e mantendo a briga pelo acesso à elite do futebol nacional. O Amazonas, por sua vez, estacionou nos 45 pontos e caiu para o 11º lugar.

Na próxima rodada, o Vila, sob o comando de Thiago Carvalho, enfrentará o Avaí. A partida está marcada para o dia 25, às 21h30 (de Brasília), no estádio da Ressacada. Já o Amazonas jogará fora de casa contra o Goiás, no mesmo dia e horário.

