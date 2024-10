São Paulo deve vender jogadores para controlar fluxo de caixa em 2025

A temporada de 2025 do São Paulo deve ser de ”vacas magras” na questão de investimento. Após aprovar a criação de um fundo para controlar as finanças do clube, o Tricolor terá R$ 350 milhões para salários, direitos de imagem, encargos e contratação de novos atletas. Contudo, muito deste valor também vai depender da saída de alguns atletas.

“Vamos lutar pela competitividade, mas seremos responsáveis. O cobertor é curto. Em 2023 não fizemos vendas pela disputa da Copa do Brasil. Hoje estamos no mercado, se aparecer uma boa proposta, podemos vender”, disse Júlio Casares, ao canal TNT Sports.

E realmente a diretoria do São Paulo fez poucas negociações de saída nos últimos anos. Em 2023, por exemplo, o Tricolor decidiu manter todo o elenco visando o título da Copa do Brasil. Tanto que o zagueiro Beraldo é negociado com o PSG após a conquista do torneio nacional. Já neste ano, o Soberano negociou Diego Costa para o Krasnodar, da Rússia, por 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões).

“A venda de jogadores é sempre uma questão de mercado. Com Diego Costa tivemos uma boa negociação e depois buscamos outros nomes, o Ruan, o Sabino, temos o Igão da base treinando. É uma movimentação que faz parte. No nosso plano financeiro, ainda teremos um déficit neste ano, e depois temos de ter resultado superavitário em 2025. Então devemos pensar nisso a partir de janeiro”, completou Casares.

Contudo, apesar de sempre procurar oportunidades de mercado, o número de saídas deve aumentar em 2025 para controlar o fluxo do caixa. Assim, nomes de potencial podem se despedir do Tricolor em breve.

São Paulo vê jovens com potencial de venda

O elenco do São Paulo conta com jogadores jovens que sempre são vistos com potencial de venda. Um deles é Moreira. O lateral-direito já foi alvo de sondagens do Internacional e do Porto, de Portugal, mas o Tricolor não recebeu nenhuma proposta vantajosa. Assim como o meia Rodriguinho que perdeu espaço e também pode ser um dos atletas a deixar o clube.

Autor do gol do título da Copa do Brasil do ano passado, o meio-campista Rodrigo Nestor, de 24 anos, também convive com sondagens. Recentemente, ele entrou na mira do Bologna, da Itália. Ele também está em trâmites finais para obter sua cidadania europeia e pode ser opção de venda.

Além disso, tem os jogadores que ainda não sabem se vão prosseguir, casos de Luiz Gustavo e Rafinha. Se os atletas decidirem se aposentar, o São Paulo deve apostar em jogadores da base ou oportunidades de mercado.

Os únicos jogadores que não devem entrar na lista de transferência neste momento é William Gomes, de 18 anos, e Henrique Carmo, de 17. Os dois já entraram na mira do futebol europeu, mas o Tricolor deve segurar os atletas, para potencializar uma venda no futuro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.