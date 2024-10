São Paulo troca gramado do Morumbis após série de shows

O São Paulo está próximo de terminar seu processo de troca de gramado do Morumbis. O estádio está passando por uma reforma após os shows do cantor Bruno Mars, no início deste mês. Aliás, a expectativa do Tricolor Paulista é que o processo de substituição de grama termine ainda nesta semana.

Nesta terça-feira (22/10), o terreno já estava corrigido e agora está passando pelo ”processo final” para que o São Paulo possa voltar a utilizar o estádio. As placas de grama estão sendo “coladas” no solo para que formem o campo. O trabalho, basicamente, consiste em: máquinas deixam os rolos posicionados para que os funcionários os abram e fixem ao solo. Depois, outro aparelho “ajeita” os pedaços para não sobrar nenhum espaço entre eles.

“Vocês estão revivendo hoje com o replantio de um gramado de 11.532m². A diretoria do São Paulo, graças a Deus, nos possibilita sempre a preocupar com a manutenção preventiva, não corretiva. Nos leva a estar junto com a empresa que está hoje trabalhando conosco nos eventos dos shows”, disse Mauro Castro, gerente do Morumbis, ao “ge”.

O processo é parecido com o do ano passado, quando o estádio recebeu a banda Coldplay. No ano que vem, aliás, é esperado mais shows. Contudo, ainda não se sabe se novo gramado vai suportar os eventos de 2025.

Por conta desta troca de gramado, o São Paulo mandou dois jogos longe do Morumbis. Contra o Corinthians, no Mané Garrincha, vitória de 3 a 1. Também contra o Vasco, desta vez no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, novo triunfo, desta vez por 3 a 0. O Tricolor deve voltar ao seu estádio no duelo contra o Athletico Paranaense, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Twitter, Instagram e Facebook.