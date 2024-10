Esposa de Zapelli ironiza declaração de Autuori após derrota do Athletico

O duro golpe da derrota para o Fluminense trouxe a crítica de Paulo Autuori, diretor do Athletico, ao excesso de estrangeiros no elenco novamente à tona. Isso porque a esposa do argentino Bruno Zapelli, Sofia Marin, ironizou a declaração do dirigente em um post oficial do Rubro-Negro nas redes sociais.

“Continue criticando os gringos”, escreveu Sofia na publicação de fim de jogo no Instagram do Athletico. Marin ainda republicou uma série de comentários que cobravam a presença de Zapelli – e outros companheiros – na equipe titular. O argentino iniciou os jogos contra o Corinthians e Fluminense no banco de reservas.

A derrota por 1 a 0 para o Fluminense, na noite da última terça-feira (22), custou caro ao Athletico. O Rubro-Negro se afundou ainda mais na zona de rebaixamento e agora ocupa a 18ª colocação, com 31 pontos – quatro de vantagem para o Cuiabá, 19º lugar. Em contrapartida, a equipe paranaense está a um ponto do Vitória, primeiro time fora do Z4.

Declaração de Autuori

O diretor técnico do Athletico, Paulo Autuori, se envolveu em uma polêmica no início do mês ao criticar o número de estrangeiros no elenco. O Furacão, um dos clubes que trabalhou a favor da mudança no número permitido pela CBF, possui oito atletas de outras nacionalidades.

“A mudança de aumentar o limite foi absurda. O futebol brasileiro precisa se questionar se realmente precisa desse número de estrangeiros, porque isso impacta diretamente na nossa realidade. Prefiro trabalhar com jovens do que ir fora do país buscar atletas que podem não entregar. Não temos garantia”, opinou.

Além de Zapelli, o Athletico conta com outros quatro argentinos no elenco: Esquivel, Léo Godoy, Cuello e Di Yorio. Há, ainda, Canobbio e Mastriani (uruguaios) e Gamarra (paraguaio).

“Quando saí, em 2022, pedi que não contratassem mais, porque isso cai no colo do treinador. Quando tem o limite, ele precisa fazer escolhas, e geralmente quem fica de fora estão entre os mesmos. Isso gera incômodo em alguns e tem impacto no trabalho”, concluiu Autuori.

Athletico no Brasileirão

O Furacão iniciou a campanha dos pontos corridos nas primeiras colocações e estava entre os destaques do Brasileirão. Contudo, 29 rodadas depois, o clube figura entre os cotados para rebaixamento e não vence há 11 partidas – três empates e oito derrotas. Ou seja, três pontos de 33 possíveis.

Na próxima rodada, o Athletico recebe o Cruzeiro na Ligga Arena para tentar se reencontrar com as vitórias. O duelo está marcado para as 18h30 (de Brasília).

