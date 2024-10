STJD admite erro que tirou Nenê do duelo contra o Palmeiras, mas culpa Juventude

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva admitiu, nesta quarta-feira (23/10), um erro em seu sistema que impediu o meia Nenê de defender o Juventude, no duelo contra o Palmeiras. Na ocasião, o clube jaconero viu no sistema do STJD que havia uma pendência que impedia o jogador de atuar na partida.

O tribunal afirmou que houve um erro no sistema ao citar que o atleta possuía uma “pendência”. Contudo, também alega que o Juventude teria demorado para consultar o sistema a tempo de esclarecer o erro e garantir a condição de jogo do atleta. O Jaconero teve uma semana para averiguar a informação, mas fez isso apenas no dia da partida.

O STJD afirma que o jurídico do Juventude só procurou a secretaria do Tribunal, por Whatsapp, às 11h40 do dia do jogo para ter acesso ao IPP. E foi informado de que as consultas acontecem apenas em horário comercial porque o acesso ao sistema é presencial. Por isso, as informações foram repassadas na segunda-feira (21/10).

Logo após o confronto com o Palmeiras, o diretor executivo de futebol, Júlio Rondinelli, afirmou que o departamento jurídico do clube realizou um primeiro contato no domingo. Contudo, não recebeu uma resposta por não ser um dia útil.

“Nosso departamento jurídico entrou em contato com a CBF, entrou em contato com o STJD. A secretária atendeu, um dos auditores atendeu, e disse que só poderia confirmar se existe ou não essa pendência, se há um problema de sistema, na segunda-feira. Nós sabemos que não há pendência. Ele não foi expulso esse ano. Ele não está suspenso por amarelo e a responsabilidade seria totalmente do clube se a gente colocasse ele para jogar”, falou o dirigente.

STJD responde Juventude no dia seguinte após o jogo

O STJD confirmou o contato do clube no domingo pela manhã. Mas esclareceu que a secretaria não tinha acesso ao sistema naquele momento. Assim, a consulta precisaria estar sendo feita na segunda-feira.

Assim, com a confirmação que Nenê não tem nenhuma pendência, ele fica à disposição de Jair Ventura para o confronto com o Flamengo, no próximo sábado (26/10), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã.

