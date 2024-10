Zagueiro da base pode ganhar primeira chance no profissional do Vasco

Enfrentando problemas graves em sua defesa, o Vasco pode ganhar um reforço caseiro no setor para o jogo contra o Cuiabá, nesta quinta (24). Isso porque o zagueiro Luiz Gustavo, de 18 anos, treinou nos profissionais durante a semana e deve voltar a ser relacionado pelo time principal.

Ele já constou na lista em nove oportunidades em 2024, mas ainda não entrou em campo. A última vez que foi lembrado pelo técnico Rafael Paiva, que o conhece bem por ter treinado o sub-20 do clube, porém, foi apenas em agosto, em jogo contra o Red Bull Bragantino.

O zagueiro, que é titular do sub-20, não foi para o duelo desta quarta-feira (23) contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão de Aspirantes. Isso indica que ele deve constar entre os relacionados para o confronto com o Cuiabá, em São Januário.

Luiz Gustavo chegou ao Vasco em 2021 e tem contrato até 2028. Considerado uma grande promessa, o zagueiro já realizou 29 partidas pela base do Vasco em 2024, contemplando torneio OPG, Campeonato Carioca Sub-20, Copa do Brasil Sub-20, e Copa São Paulo de Futebol Juniores – marcou dois gols no período, vencendo o título Carioca em cima do Flamengo.

