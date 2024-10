Ronaldinho Gaúcho é condenado em ação por alagamento; saiba valor

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho foi condenado pela Justiça do Rio Grande do Sul em uma ação movida por um casal de vizinhos devido a um alagamento, ocorrido em janeiro de 2011. O ídolo do Barcelona e do Atlético-MG terá que pagar uma indenização por danos materiais. A informação é de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Na ação, aberta em 2015, os autores alegavam prejuízos devido à inundação. De acordo com os vizinhos do astro, a construção do imóvel de R10 teria modificado o escoamento da água, o que acarretou o problema. No processo, o casal anexou diversas fotos do alagamento. e pediu indenizações por danos morais e materiais. Em primeira instância, o ex-atleta não apresentou defesa, e o juiz decretou sua revelia. Posteriormente, a defesa tentou um recurso, mas não obteve êxito.