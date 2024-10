Concorrência não abala, e Globo garante lucro bilionário com a Série A de 2025

A concorrência com a Record não atrapalhou a Globo de começar a lucrar com a próxima edição do Campeonato Brasileiro. Isso porque a emissora da família Marinho já assegurou uma arrecadação bilionária com a venda de cotas de patrocínio para as transmissões da Série A de 2025.

O canal já angariou R$ 1,8 bilhão com a renovação de contrato de sete das oitos marcas anunciantes que têm parceria para o Campeonato Brasileiro deste ano. Tratam-se de Amazon, Ambev, Bet Nacional, Fiat, Jeep, Natura, Stellantis e Vivo. A única companhia que acenou negativamente e encerrou o patrocínio foi a Sanofi, produtora de remédios como o Dorflex.

Importante ressaltar que as empresas parceiras tinham como prazo final a última sexta-feira (18) para comunicar se manteriam o contrato de patrocínio para o próximo ano. Com ainda há uma vaga disponível, a emissora vai ao mercado para tentar fechar este negócio. Por sinal, a Globo conta com uma fila de marcas interessadas. Assim, a expectativa é a de que o canal consiga superar os R$ 2,1 bilhões de arrecadação.

A emissora promete que vai preencher 50 datas no futebol brasileiro. Entre elas, 38 partidas da Série A, que serão transmitidas nas noites de quarta e domingo. Além de 12 confrontos pela Copa do Brasil. Tal cenário é que o canal se baseia para continuar com os valores: a conservação das datas-bases de exibição de partidas.

Globo promete mudanças nas transmissões esportivas

Ainda por cima, a Globo assegura que vai promover mudanças nas coberturas dos jogos em TV aberta, com a intenção de elevar o nível. A principal modificação diz respeito a um pré-jogo mais extenso, com 30 minutos. O que representa um acréscimo de dez minutos em comparação ao cenário atual. Tal modificação é um pedido dos espectadores mais específicos da comunidade do futebol.

Outra situação para convencer a chegada de novas empresas parceiras envolve a exibição das marcas em programas que são líderes em audiência. No caso, a companhia que comprar o pacote de comercial da Série A vai ter também o direito de aparecer nos intervalos da novela das nove e também do Jornal Nacional.

A partir do próximo ano, a emissora da família Marinho irá transmitir as partidas exclusivamente como mandante dos clubes que integram a Libra. Alguns exemplos são Atlético, Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Por outro lado, os clubes que fazem parte da Liga Forte União vão ter suas partidas exibidas na Record. Afinal, o bloco que os representa fechou acordo com a emissora de Edir Macedo. Alguns desses clubes são Botafogo, Corinthians, Fluminense e Vasco.

A LFU tem acertos também com o Amazon Prime Video e o YouTube, mas ainda não finalizou a venda das partidas. Afinal, os pacotes de jogos no modelo pay-per-view ainda não foram comercializados.

