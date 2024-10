Cruzeiro x Lanús, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Com Mineirão cheio (59 mil ingressos vendidos), o Cruzeiro recebe o Lanús nesta quarta-feira (23), às 19h (horário de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana-2024. A partida de volta será no dia 30 de outubro, no Estádio Ciudad de Lanús, na Argentina. Assim, quem se classificar, avança para a final com o vencedor da outra semi, entre Racing e Corinthians. A Voz do esporte transmite este duelo a partir das 17h30 (de Brasília) com um pré-jogo de primeira, sob o comando de Ricardo Froede, que também estará na narração.