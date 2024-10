Liverpool bate o RB Leipzig e segue com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões

O Liverpool venceu o RB Leipzig por 1 a 0 na tarde desta quarta-feira (23), pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Na RedBull Arena, na Alemanha, o uruguaio Darwin Núñez garantiu a vitória para o time inglês, que segue com 100% de aproveitamento na competição. Na classificação, ocupa a segunda posição, atrás apenas do Aston Villa (mas com a mesma pontuação).

O RB Leipzig, por outro lado, tem três derrotas em três jogos no torneio.

Como foi o jogo

O jogo começou parelho, com boas oportunidades de ataque para ambos os lados. O primeiro time a balançar o barbante foi o RB Leipzig, aos 18 minutos. Entretanto, o bandeirinha indicou impedimento. Posteriormente, no minuto seguinte, o Liverpool abriu o placar com Darwin Núñez, que recebeu assistência de Salah. O uruguaio, aliás, quase marcou o segundo gol logo na jogada seguinte. Em resumo, o time inglês poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem por pelo menos de três gols no marcador.

Assim como no primeiro tempo, o Leipzig também teve um gol anulado na segunda etapa, novamente com Lois Openda. O Liverpool teve novas oportunidades de gol, como com o argentino Alexis Mac Allister, aos 25′, que mandou a bola no travessão. O placar, no entanto, não foi alterado e o time inglês ficou com a vitória por 1 a 0.

