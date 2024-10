Em semifinal da Sul-Americana, João Marcelo pode atingir marcar especial no Cruzeiro

O zagueiro João Marcelo está prestes a completar uma marca significativa em sua passagem pelo Cruzeiro. Nesta quarta-feira (23), na partida contra o Lanús, válida pela ida das semifinais da Copa Sul-Americana, ele poderá fazer seu 50º jogo com a camisa celeste se entrar em campo.

Contratado inicialmente por empréstimo em agosto de 2023 junto ao Porto, João se firmou como titular em 2024 e conquistou o carinho da torcida. Em maio deste ano, o Cruzeiro adquiriu-o em definitivo, com contrato até 2028.

Desde que se tornou fundamental ao time, João Marcelo tem mostrado desempenho sólido na defesa. Em 44 jogos nesta temporada, o atleta foi titular em 38 e contribuiu com três assistências.

Segundo dados do SofaScore, com o defensor em campo, o Cruzeiro apresenta uma média de apenas 0,89 gol sofrido por partida, diferente dos 1,1 gol quando o jogador não atua. Além disso, ele é vice-líder em cortes (37) e duelos aéreos ganhos (17) na Sul-Americana. No Brasileirão, lidera o time em cortes (128), passes certos (1241) e duelos aéreos ganhos (73).

Com 24 anos, o zagueiro mostra a importância para o Cruzeiro e já tem futuro definido com a Raposa. Afinal, ele foi contratado em definitivo até 2028. A marca de 50 jogos pela equipe só mostra a confiança no trabalho e a consistência de João Marcelo no time, como 4º atleta que mais entrou em campo na temporada: 44 jogos. A partida contra o Lanús acontece às 19h (de Brasília).

