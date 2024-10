Flamengo empata no fim, mas Goiás avança às quartas da Copa do Brasil Sub-20

O Goiás empatou com o Flamengo na volta das oitavas e, assim, está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. O placar em 1 a 1 foi definido na tarde desta quarta-feira (23), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Na ida, o time esmeraldino venceu por 4 a 2. Com isso, o placar ficou em 5 a 3 no agregado.

O jogo

Como era de se esperar, o Flamengo foi para cima, afinal, entrou em campo precisando de uma boa vitória para avançar. Mas as chances criadas não foram convertidas em gols. Assim, a primeira boa chegada foi dos donos da casa, aos 18 minutos de jogo, com Shola. Após cruzamento pela direita, o atacante finalizou de primeira e a defesa tirou em cima da linha.

Aos 25, goleiro do Goiás espalmou o bom chute de Felipe Teresa de fora da área. Posteriormente, aos 41, mais uma chance dos rubro-negros, novamente com Felipe Teresa, que fez boa jogada pela direita e bateu forte para outra defesa de Catula. A única chance dos visitantes no primeiro tempo foi já aos 48 minutos, com um cruzamento fechado que quase surpreendeu Dyogo Alves.

Já na segunda etapa, aos 17 minutos, os visitantes abriram o placar com Halerrandrio. Após cruzamento, a bola sobrou para o atacante na área, que não desperdiçou. Dois minutos mais tarde, os mandantes também marcaram com Felipe Teresa, mas o árbitro marcou impedimento no lance. Aos 36, um jogador expulso para cada lado, sendo Bill pelo Fla e Guilherme Elias pelo Goiás. Já no fim, aos 48, Morone teve a chance de ampliar, mas perdeu ao bater por cima na pequena área. Aos 51, os donos da casa empataram com pênalti batido por Iago, mas não foi o suficiente para a classificação.

Jogos de volta das oitavas da Copa do Brasil Sub-20

Quarta-feira (23/10)

Tuna Luso 4×0 Sparta

Ceará 5×0 CSA

Cuiabá 2×3 Cruzeiro

Flamengo 1×1 Goiás

Palmeiras x Coritiba – 18h

Quinta-feira (24/10)

Bahia x Retrô – 15h

São Paulo x Criciúma – 18h

Macapá x Náutico – 19h

