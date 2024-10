Cruzeiro vence o Cuiabá novamente e avança às quartas da Copa do Brasil Sub-20

O Cruzeiro venceu o Cuiabá por 3 a 2 na tarde desta quarta-feira (23), no CT Manuel Dresch, na capital de Mato Grosso, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. Com isso, a Raposa está classificada para a próxima fase do torneio. Na ida, o time mineiro venceu em casa por 2 a 1 e, assim, somou 5 a 3 no agregado.

O jogo

Em partida animada na primeira etapa, os visitantes saíram na frente aos 20 minutos de jogo, com Tevis, que pegou de primeira para abrir o placar. Aos 30, Kaique Kenji ampliou para a Raposa. Os donos da casa responderam e diminuíram aos 37, com David, em mais um gol de primeira no jogo. Ainda no parte inicial, aos 46, o Dourado chegou no empate em batida de pênalti de David.

No segundo tempo, o Cuiabá voltou em cima e quase virou aos 14 minutos, com Kauan Cristtyan e Andrey. Mas, em vez disso, o gol só saiu no último lance do jogo e foi do time mineiro, que garantiu a classificação com Jhosefer, aproveitando o contra-ataque.

Agora, o Cruzeiro espera seu adversário das quartas de final. Para isso, o chaveamento será definido pela campanha dos oito times restantes na competição.

Jogos de volta das oitavas da Copa do Brasil Sub-20

Quarta-feira (23/10)

Tuna Luso 4×0 Sparta

Ceará 5×0 CSA

Cuiabá 2×3 Cruzeiro

Flamengo 1×1 Goiás

Palmeiras 1×1 Coritiba

Quinta-feira (24/10)

Bahia x Retrô – 15h

São Paulo x Criciúma – 18h

Macapá x Náutico – 19h

