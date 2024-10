O Botafogo deu uma aula de futebol na noite desta quarta-feira (23), no Nilton Santos. Afinal, goleou por 5 a 0 o Peñarol, no Nilton Santos. Veja, portanto, como foi a festa da torcida alvinegra antes do jogo de ida da semifinal da Libertadores-2024.

