Luiz Henrique crava: ‘Vou colocar o meu nome na história do Botafogo’

Um dos inúmeros destaques na goleada do Botafogo sobre o Peñarol por 5 a 0, na última quarta-feira (24), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores, o atacante Luiz Henrique não se limita a sonhar alto e a estar no mesmo hall de grandes ídolos que marcaram a história do Mais Tradicional.

“Sei que vou botar meu nome na história do Botafogo e conquistar muitos títulos ainda”, cravou o Pantera.

Luiz Henrique, que marcou um dos gols, sabe que sua projeção terá um impacto enorme na própria carreira. E afirmou que, no Colosso do Subúrbio, viveu um momento mágico.

“Estou contente de estar vivendo esse momento único no Botafogo. Sempre que falo, desde que cheguei, todo mundo me abraçou, me apoiou… Esta noite foi para botar na minha história. Temos que seguir assim, há muitos jogos pela frente”.

Em seguida, Luiz Henrique teve cautela ao falar sobre o duelo da volta, em Montevidéu, contra o Peñarol, na próxima quarta-feira (30). Para ele, manter os pés no chão é fundamental para a sequência da temporada.

“Vamos lá sabendo que vai ser um jogo muito difícil, na casa deles, lotada. A atmosfera da torcida deles vai ajudá-los, mas sabemos da nossa capacidade, do que podemos fazer. Se Deus quiser vamos sair com a vitória e ir para a final, que é o sonho de todo mundo”, reforçou.

Luiz Henrique é o vice-artilheiro do Glorioso, em 2024, com 12 gols. Ele ainda contribui com sete asssistências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.