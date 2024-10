Léo Jardim celebra marca de 100 jogos pelo Vasco

O goleiro Léo Jardim completou 100 jogos pelo Vasco ao entrar em campo contra o Atlético-MG, no último sábado (19), pela Copa do Brasil. E, na última quarta (23), o jogador falou sobre a marca em declarações ao canal do clube no YouTube.

À Vasco TV, o arqueiro tentou explicar a sensação de completar a marca centenária pelo Cruz-Maltino, time que defende desde o começo de 2023.

“É difícil até de entender a dimensão disso porque são 100 jogos, é uma marca muito grande. E ao mesmo tempo parece que foi pouco tempo. Me sinto muito honrado, muito feliz de poder alcançar essa marca”, avaliou.

Posteriormente, Jardim revelou seu principal sonho pelo Vasco: conquistar títulos. Para ele, este é o caminho para poder deixar seu nome marcado no clube.

“Meu grande sonho é que eu possa escrever meu nome na História do clube. E eu já disse em outras oportunidades que eu acho que a forma de você conseguir deixar um legado, de conseguir escrever seu nome na História, é conquistando títulos. Então meu objetivo é poder estar sempre competindo por título e poder conseguir o máximo de títulos que a gente puder”, afirmou o Paredão.

Torcida do Vasco

Por fim, o goleiro de 29 anos rasgou elogios à torcida vascaína. Ele revelou que se impressiona com o apoio, seja em jogos em casa, como também fora do Rio de Janeiro.

“O que mais me impressiona é a torcida. Ver a torcida fiel como ela é, que está sempre ao lado do clube em todos os jogos em casa, a gente sempre joga com o estádio lotado. E todos os jogos que a gente vai fora também. Sempre a recepção é gigante nos hotéis e nos estádios também. Isso é o que mais me impressiona no Vasco”, finalizou.

