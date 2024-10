Corintiano de coração, Maguila morre aos 66 anos

Uma das maiores lendas da história do boxe brasileiro nos deixou na tarde desta quinta-feira (24). Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, morreu aos 66 anos, em São Paulo. Corintiano de coração, o ex-peso-pesado sofria com encefalopatia traumática crônica há 18 anos e estava internado há quase um mês.

A morte de Maguila foi confirmada por sua esposa, Irani Pinheiro, à TV Record. Ainda de acordo com ela, o ex-boxeador também apresentava um nódulo no pulmão e lutava contra fortes dores no abdômen.

“Ele tava, ficou 28 dias internado, e a gente procurou não falar com a imprensa, porque eu procurei cuidar da minha família. É o momento de cada um. O Maguila estava há 18 anos com encefalopatia traumática crônica… Há 30 dias, foi descoberto um nódulo no pulmão, ele sentiu muitas dores no abdômen, tiraram dois litros de água do pulmão, não conseguimos fazer a biópsia”, relatou.

Paixão pelo Corinthians

Nascido em 1958, em Aracaju, Maguila estava sumido da mídia desde que se mudou para uma clínica de Itu – onde recebia tratamentos paliativos. O ex-lutador, inclusive, fez questão de aparecer com a camisa do clube de coração, o Corinthians, em uma das últimas entrevistas que concedeu à imprensa esportiva, em fevereiro de 2022.

“Quero mandar um abraço para todo o povo brasileiro que me viu lutar. Estou bem e fiquem tranquilos. Só não posso mais lutar, mas estou bem. Essa doença que nem sei falar o nome, mas é difícil. É para o povo ficar tranquilo que estou bem”, falou ao GE à época.

*Matéria em atualização

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.