Vasco x Cuiabá, AO VIVO, com a Voz do Esporte, as 17h30

Após a eliminação na Copa do Brasil, o Vasco volta a campo nesta quinta-feira (24) contra o Cuiabá, em jogo adiado da 19ª rodada do Brasileirão, em São Januário, às 19h (de Brasília). Em décimo lugar, com 37 pontos, o duelo é de suma importância para as pretensões cruz-maltinas na temporada. Afinal, o time atualmente se encontra mais perto do Z4 do que do G8 em termos de pontuação. Em 19º lugar, com 27 pontos, ao Cuiabá só interessa a vitória. afinal, fica cinco pontos atrás do Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento, a equipe mato-grossense pode reduzir essa distância para dois pontos caso triunfe, já que possui um jogo a menos que o Leão.

A Voz do Esporte fará a transmissão desta partida, a partir das 17h30 (de Brasília). A jornada esportiva conta com Cesra Tavares no comando do pré-jogo e com a narração.