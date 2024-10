Influenciadora recorda affair com Neymar e se diz arrependida

As polêmicas de casos extraconjugais fazem parte da trajetória de Neymar desde quando o astro se relacionava com Bruna Marquezine, em meados de 2013. Um dos primeiros casos – ou o número um – voltou à tona nesta quinta-feira (24) após a influencer Laryssa Oliveira, que se envolveu com jogador à época, recordar o caso no Tik Tok.

Laryssa se refere ao caso com Neymar como uma parte da vida que ”tem muita vergonha” e diz que foi a “primeira piriguetinha” dele. Em seu vídeo, a influencer recorda que o atleta atuava pelo Barcelona à época e estava em um relacionamento público com Bruna Marquezine.

“Eu tenho muita vergonha dessa parte da minha vida, mas eu preciso contar. Preciso contar pra começar a falar quem é Laryssa Oliveira. Eu fui a primeira piriguetinha que pegou o Neymar quando ele namorava”, contou.

Caso com Neymar

Stoupa reúne mais de 53 mil seguidores em sua conta no Instagram e 26 mil no Tik Tok – onde recordou o caso. O vídeo fala sobre erros do passado, e Laryssa fez questão de reiterar a todo momento que não se orgulha de ter mantido o affair e tampouco de ter se encontrado com ele na Espanha.

“A primeira, tá? A que viajou, encontrou com ele e vazou. Isso em 2013. Ou seja, 12 anos. Ok, estamos falando de 12 anos atrás. Mas sim, eu fui a primeira e tenho muita vergonha disso. Minha cidade inteira sabe disso, muita gente sabe disso. Muita gente sabe da história, mas não lembra que aconteceu comigo. Pois é”, e prosseguiu:

“Na época, ele namorava a Bruna Marquezine. Eu solteira, piriguetinha, 20 e poucos anos, deslumbrada com a vida e aquele negócio todo. Eu já conhecia ele da época de Santos, eu morei em Santos [durante] quatro anos, antes dele jogar bola. Mas sem nem um p*to de dinheiro no bolso, viajei para Barcelona até a casa do Neymar”, contou.

Ainda segundo relato de Laryssa, o affair dos dois vazou para mídia através de uma foto despretensiosa no Snapchat – publicada por sua amiga, que também embarcou para Barcelona. A repercussão causou um desentendimento entre os dois, e Stoupa teve que antecipar seu retorno ao Brasil.

“Tenho a reputação manchada até hoje por causa disso. Eu tenho muita vergonha. Hoje, estou casada, tenho dois filhos e vou fazer 36 anos. Nada a ver, mas tenho esse fato aleatório na minha vida. Enfim, minha história”, finalizou.

Repercussão

Não demorou muito para o nome de Laryssa dominar as redes sociais, e o vídeo viralizar. A repercussão trouxe uma onda de críticas, a influencer se manifestou sobre o caso em seus stories no Instagram.

“Se eu não falo, eu tenho vergonha e quero esconder. Se eu falo, eu quero aparecer. Decidam ai”, escreveu.

