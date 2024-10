Victor sobre Atlético e Flamengo: ‘Historicamente com erros graves’

Após o sorteio que definiu a final da Copa do Brasil para a Arena MRV, o diretor de futebol do Atlético, Victor Bagy, comentou sobre a arbitragem do jogo. O ex-goleiro, afinal, pediu atenção para a situação e citou erros graves de arbitragem em jogos passados entre Atlético e Flamengo.

“Faz parte do jogo e da rivalidade que existe dentro de um padrão saudável. Contra fatos, não há argumentos; historicamente, ocorreram erros graves da arbitragem em confrontos entre Atlético e Flamengo. Isso faz parte do passado. O futebol evoluiu, e temos grandes nomes na arbitragem. Esperamos que, após o dia 10, as notícias sejam sobre os triunfos, os jogadores e a importância da conquista, e que a pauta não seja a arbitragem. Que a decisão seja pelo mérito e pelo merecimento, e não por eventuais erros dos árbitros”, ressaltou.

Além de Victor, o presidente Sérgio Coelho também pediu atenção à arbitragem e solicitou o uso de tecnologia nos jogos decisivos. O técnico do Flamengo, Filipe Luís, após o jogo contra o Corinthians, também mencionou a questão dos árbitros e pediu mais cuidado.

Atlético e Flamengo decidirão a Copa do Brasil. O primeiro, afinal, jogo será no Maracanã, no dia 3 de novembro. A grande decisão está marcada para 10 de novembro, na Arena MRV.

Victor evita polêmicas

Logo após o Atlético garantir acesso à decisão da Copa do Brasil, o Galo divulgou um vídeo de bastidores em que o goleiro Everson comemorou a classificação, afirmando que “quando o Atlético chega na final, o Atlético vence”.

Para Victor, no entanto, a comemoração demonstra confiança e ele evitou criar polêmicas sobre o assunto.

“Sinceramente, não posso comentar porque não vi e não tenho conhecimento. Nada está ganho; é preciso ter confiança para chegar. Trabalhamos para conquistar títulos, e a confiança faz parte do atleta. Se não houver confiança, não adianta. Continuamos focados, cientes do momento que podemos representar para a nossa torcida. Muitas coisas importantes estão acontecendo e espero que este seja um grande ano para a torcida atleticana”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.