Crefisa e FAM não seguem como patrocinadoras do Palmeiras em 2025

A presidente Leila Pereira confirmou que Crefisa e FAM encerrarão o patrocínio ao Palmeiras a partir de 2025. A parceria, que durou dez anos, terminará em dezembro deste ano. Anteriormente, a gestora das empresas já havia comentado sobre a possibilidade do fim do contrato entre as partes, dizendo que acha saudável uma mudança.

“Não ficam. Tudo na vida tem um ciclo. Você começa um ciclo e termina. O ciclo da Crefisa e da FAM está chegando ao fim e espero que seja muito vitorioso, como foi no começo”, disse Leila em entrevista ao Estadão.

O longo período dessa parceria foi de muito sucesso e ajudou na chegada de muitos jogadores que fizeram história no clube. A empresária definiu o vínculo como ‘extremamente vitorioso’ e destacou a chegada das bets no mercado, que estão oferecendo valores mais relevantes.

“Minhas empresas ficaram 10 anos no clube. Costumo dizer que essa parceria foi extremamente vitoriosa. Agora vêm as bets, com valores muito relevantes aos clubes. Todo mundo sabe que um futebol vencedor você só faz com investimento. Primeiro dinheiro, depois boa vontade, decência e responsabilidade”, opinou.

Possível substituta da Crefisa no Palmeiras

O Alviverde recebeu uma proposta da Sportingbet para que o site de apostas se torne o novo patrocinador máster do time. A bet e o clube estão em negociação há meses. Apesar de ainda não ter um acordo fechado, a proposta é a que mais agradou a diretoria. Mas ainda segundo o Estadão, o próximo contrato assinado não será de exclusividade.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.