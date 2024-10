Goiás x Amazonas: onde assistir, escalações e arbitragem

O Goiás entra em campo nesta sexta-feira (25) para encarar o Amazonas, na Serrinha, em jogo atrasado da 18ª rodada. Contudo, por mais complicado que seja, as equipes ainda sonham com o acesso à elite do futebol nacional em 2025.

GOIÁS X AMAZONAS Série B – 2024 – 18ª rodada / Série B

Data e horário: 25/10/2024, às 21h30(de Brasília)

Local: Serrinha em Goiânia (GO)

GOIÁS: Tadeu; Dieguinho, Messias, Lucas Ribeiro, Sander; Juninho, Rafael Gava, Marcão Silva; Welliton (Paulo Baya), Angelo Rodríguez e Rildo. Técnico: Vagner Mancini

AMAZONAS: Marcos Miranda; Ezequiel, Miranda, Fabiano, Sidcley; Ênio, Cauan Barros, Diego Torres, Bruno Lopes; Erick e Matheus Serafim. Técnico: Rafael Lacerda

Árbitro: Dyorgines José Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Arthur Pancieri Pires (ES)

VAR: Wagner Reway (ES)