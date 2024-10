D’Alessandro responde Renato Gaúcho sobre Gre-Nal: ‘Se ganha, ele iria ficar calado?’

Atualmente, no cargo de diretor esportivo do Internacional, o ídolo Andrés D’Alessandro rebateu declarações de Renato Gaúcho sobre comemorar vitórias nos clássicos Gre-Nais. Em 2024, o Internacional não perdeu para seu maior rival e venceu todos os jogos na temporada: dois pelo Campeonato Brasileiro e um no estadual.

“O Grêmio, nos últimos anos, tem vencido campeonatos e Gre-Nais. Os colorados, com todo o respeito, estão satisfeitos quando ganham Gre-Nal, mas não conquistam campeonatos. É isso que eles têm durante o ano todo”, disse Dale, que ainda completou.

“Tentar diminuir o Gre-Nal é puxar brasa para o seu lado. Não vale comemorar o Gre-Nal? Se o Grêmio ganha, não iria comemorar? Iriam ficar calados? Gre-Nal sempre se comemora”, disse o dirigente, que relembrou o período em que o Inter acumulou troféus, em meados da primeira década do século XXI, em entrevista para a ESPN.

Aliás, o Grêmio não vence o Internacional desde o jogo do primeiro turno do Brasileirão em 2023, quando saiu vitorioso com um placar de 3 a 1. Entretanto, o Colorado não conquista títulos desde a Recopa Gaúcha em 2017. Já o Imortal vem de uma sequência de taças, entre elas a Copa do Brasil e a Libertadores, além de uma série de estaduais há quase 10 anos.

