Roberto Assaf: Ladroagem e vergonha

O presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho, disse que os jogos entre o seu clube e o Flamengo, no começo da década de 1980, foram marcados pela “ladroagem”. E que a própria torcida rubro-negra “tem vergonha dos fatos”.

Na realidade, e embora fossem duas grandes equipes, a carioca era superior. Pois possuía craques extraordinários, tanto que vários deles – liderados por Zico – estão imortalizados em um hipotético time de todos os tempos do clube. E ganhou tudo que disputou. Em algumas ocasiões, mais de duas vezes.

Para derrotá-los, era necessário ir além do futebol, na essência. Por isso, os melhores jogadores do Atlético Mineiro, que chegaram justamente à Seleção Brasileira. E também foram protagonistas de uma época, optaram equivocadamente por peitar os árbitros e os jogadores adversários. Acreditavam que poderiam ganhar no grito – e disso fizeram a prioridade – e assim, no conjunto da obra, quem sabe até na bola.

Pois erraram na dose. E acabaram fabricando espetáculos lamentáveis, distribuindo pancadas, o que estava longe de ser o forte da equipe. Provocavam propositadamente muita confusão dentro e fora do campo, promovendo a polêmica que, na prática, só prejudicou o ótimo futebol que a turma jogava.

Vale lembrar que antes da partida realizada no Serra Dourada, o árbitro José Roberto Wright, escolhido de comum acordo entre os dois clubes, ressaltou que exigiria a lisura absoluta. E que os atletas do Atlético Mineiro, desde o comecinho do duelo, passaram a aplicar carrinhos e entradas desleais, principalmente por trás dos adversários. Além de meter o dedo agressivamente na cara do juiz. Isso levou às expulsões em série, prerrogativa óbvia que oferece a lei do jogo para puni-los.

Flamengo dos sonhos

Saiba o presidente Sérgio Coelho que a torcida do Flamengo não teve vergonha nenhuma de ganhar o Campeonato Brasileiro de 1980 e a Libertadores de 1981, ou nenhum outro das dezenas de títulos, regionais, nacionais e internacionais que levantou desde então, nos últimos 44 anos.

Naquele ano de 1981, aliás, o Flamengo conquistou o Mundial, derrotando o Liverpool por 3 a 0, praticando um futebol de sonho, bem distante das agressões dos atletas alvinegros.

Pelo contrário, deu autêntica aula de bola ao time inglês, que era o grande esquadrão da Europa na época, e que ganhou, entre tantas outras, quatro taças de campeão do continente entre 1977 e 1984: 1977, 1978, 1981 e 1984.

Vale destacar que o Atlético Mineiro foi o único clube da época que criou a polêmica da tal “ladroagem” e da “vergonha” citadas pelo dirigente, para justificar as vitórias e títulos em série que o Flamengo acumulou entre 1978 e 1983.

Há sempre uma boa ocasião para ficar calado. Caro Sérgio Coelho, o senhor dirige um clube de muita tradição e tem um bom time em mãos. Passe à história como vencedor, e não por criticar as glórias dos adversários, notadamente do maior time da história do Flamengo.

