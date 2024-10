São Paulo faz proposta para renovar com joia e vive expectativa por resposta

O São Paulo fez uma proposta para renovar com o atacante Henrique Carmo, de apenas 17 anos. Com contrato até o final de 2025, o Tricolor manifestou interesse em renovar com o jogador e agora aguarda uma contraproposta que deve ser apresentada nas próximas semanas pelo estafe do atleta à diretoria.

Henrique Carmo completa 18 anos no dia 9 de novembro e gera grande expectativa dentro do clube. Afinal, ele é uma das grandes promessas do São Paulo nos últimos anos e faz parte da mesma geração de William Gomes, que ganhou destaque nesta reta final de temporada.

Existe a expectativa que o novo contrato seja assinado ainda neste ano. O Tricolor quer estender o vínculo até o final de 2028. Além disso, tanto o jogador quanto membros da diretoria deixaram claro que a intenção é prolongar o acordo entre as partes.

A expectativa do estafe do atleta, porém, é de que o São Paulo aproxime os termos do contrato do jogador com os de William Gomes. O atacante renovou em agosto deste ano com o clube. Os números salariais, por enquanto, ainda estão diferentes.

O agente do jogador entende que ele terá patamar parecido com o do colega no ano de 2025. William, tem 15 jogos e dois gols pela equipe principal. Já Henrique Carmo tem apenas uma partida pelo profissional, mas deve receber mais oportunidades no ano que vem.

São Paulo já recusou oferta por garoto

Recentemente, o São Paulo recusou uma proposta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pelo jogador. Com bom destaque na base, principalmente na categoria sub-17, o jogador está na mira de outros clubes da Europa. Contudo, o Tricolor tenta fazer com que o atacante tenha uma vida mais longa no Morumbis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.