Iniesta cita rivais de Vini Jr pela Bola de Ouro e reforça sonho de ser técnico

Após pendurar as chuteiras, Andrés Iniesta falou sobre o clássico entre Real Madrid e Barcelona, que acontece neste sábado (26), às 16h (de Brasília), pela La Liga. Além disso, o craque espanhol apontou, em entrevista à ESPN, quem são os principais rivais de Vini Jr na disputa pelo prêmio de melhor do mundo, a Bola de Ouro, da France Football.

“Muitas vezes não importa o sentimento com que um time chega. E sentimento com que outro time chega, mas se analisarmos, por exemplo, o que estamos vendo agora, no caso, você vê mais do Barça e os sentimentos que você tem com o time são muito bons. No final, o desafio para essas grandes equipes é provar isso todos os dias”, disse.

“Acho que há uma coisa inegável: em termos de títulos ou em termos de mérito, obviamente eles (Rodri, do Manchester City, e Carvajal, do Real Madrid) poderiam ganhar a Bola de Ouro. Por que não?” analisou.

“Mas bem, a Bola de Ouro, digamos que, historicamente, nunca foi regida por regras, por diretrizes, mas sim que todos interpretam quem é o seu jogador mais valioso e, a partir daí, tiram conclusões com base no mérito e no que ele conquistou”, acrescentou.

Sonho de ser treinador

O ex-jogador voltou a citar que tem o sonho de ser treinador. Ele quer seguir os passos de Xavi Hernández, que já atua à beira do campo e teve uma passagem pelo Barcelona, clube do coração. Iniesta, portanto, quer ter essa experiência e ressaltou que o futebol é a sua vida.

“Cada caso é diferente, mas a coisa mais linda para mim foi ser jogador de futebol. Jogar futebol no campo com a bola. Eu diria que o que está perto do campo, o mais perto possível, é ser técnico ou estar muito perto dele. Para mim, o futebol tem sido minha vida. Eu diria que não entendo minha vida ou nossa vida, que formamos como uma família, sem o futebol”, explicou.

É algo que me motiva para o próximo passo, me motiva a continuar aprendendo, a continuar envolvido com o futebol, e nós vamos tentar. Não há outra maneira de saber se funciona ou não, só tentando”, concluiu.

