Estêvão pode dobrar marca de Endrick no Brasileirão passado

Se o Palmeiras teve Endrick como grande nome na conquista do Brasileirão de 2023, agora a equipe espera que Estêvão seja o grande rosto da companhia em busca do tri. Afinal, o garoto vem sendo protagonista no Verdão durante toda a competição e sendo mais decisivo que seu antigo companheiro de equipe.

Isto porque Estêvão é o jogador com mais participações diretas para gols na atual edição do campeonato: 18, sendo dez gols e oito assistências. Se fizermos a comparação, Endrick balançou as redes 11 vezes no Brasileirão passado. Contudo, o ex-camisa 9 não distribuiu nenhuma assistência.

Assim, existe a possibilidade de Estêvão ter o dobro de participações em gols comparado ao atacante do Real Madrid no título do ano passado. Para isso, o atacante precisa de mais quatro gols ou assistências nas oito partidas que restam do Campeonato Brasileiro.

É verdade que o posicionamento dentro de campo favorece Estêvão. Afinal, Endrick jogava como uma espécie de centroavante, mas com liberdade para se movimentar. Contudo, ele era o grande responsável por finalizar jogadas. Já a atual joia palestrina atua aberto pelas pontas e toca mais na bola durante a partida, fazendo com que participe mais do jogo.

Estêvão permanecerá na Academia de Futebol até o fim do primeiro semestre de 2025, quando se apresentará ao Chelsea, da Inglaterra. Até lá, disputa até o fim o Brasileirão, além do Paulista e o novo Mundial de Clubes, ano que vem. Assim, terá ainda bastante tempo para cravar ainda mais seu nome na história do Palmeiras.

