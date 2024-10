Flamengo: Filipe Luís tem dois desfalques para a partida contra o Juventude

O Flamengo sofreu mais duas baixas por questões médicas. Na manhã desta sexta-feira (25), o clube carioca informou que o lateral-esquerdo Alex Sandro e o atacante Carlinhos não irão enfrentar o Juventude. As equipes se enfrentam no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. A bola rola às 16h (de Brasília).

O lateral não se recuperou de um desconforto muscular na coxa direita. Já o atacante foi diagnosticado com uma lesão no adutor direito.

Além da dupla, o uruguaio De La Cruz, também por lesão na coxa direita, e o atacante Bruno Henrique, suspensos, não encaram a equipe do Rio Grande do Sul. Viña, Cebolinha, Pedro e Luiz Araújo, desfalques há algum tempo, completam a lista de baixas.

