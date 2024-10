Bobadilla tem lesão e desfalca São Paulo contra o Criciúma

O São Paulo ganhou um desfalque de última hora para o duelo contra o Criciúma, neste sábado (26/10), às 21h (de Brasília), no Heriberto Hulse, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Bobadilla teve uma lesão diagnosticada e não viaja com o restante da delegação para Santa Catarina.

O paraguaio queixou-se de dores no músculo adutor da coxa direita e permanecerá em São Paulo para tratar a lesão. Assim, a tendência é que Bobadilla seja substituído por Marcos Antônio. O jogador atuou ao lado de Luiz Gustavo na partida contra o Vasco e teve grande desempenho, principalmente na parte ofensiva. Agora, será a chance dele ganhar uma sequência no Tricolor.

Além de Bobadilla, outro desfalque é Welington. Ele está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo e está fora. Com Michel Araújo e Patryck no DM, o Tricolor deve ter Jamal Lewis na lateral-esquerda contra o Criciúma.

No último treino, Luis Zubeldía separou duas equipes para uma atividade de 11 contra 11 em espaço reduzido. Na sequência, selecionou os titulares da partida para uma atividade de bolas paradas, enquanto o restante do elenco fazia trabalhos técnicos em campo reduzido.

O São Paulo ocupa a quinta colocação no Brasileirão, com 50 pontos, um a menos que o Flamengo, que abre o G-4. Assim, se quiser seguir no grande objetivo da temporada que é classificar direto para a fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores, uma vitória em Santa Catarina é essencial para o Tricolor.

