Com goleada, Botafogo atinge marca de campeões da Libertadores

O Botafogo atingiu uma marca com a goleada por 5 a 0 contra o Peñarol, pela primeira partida da semifinal da Libertadores, na última quarta-feira (23). O time tornou-se o quarto a vencer um adversário por cinco ou mais gols de diferença em um jogo de semifinal da competição. Aliás, os outros três clubes que conseguiram este feito foram campeões.

Em 1989, o Atlético Nacional venceu o Danubio na semifinal por 6 a 0. Já em 2014, o San Lorenzo goleou por 5 a 0 o Bolívar, e, por fim, o Flamengo também aplicou uma goleada de 5 a 0 em 2019, contra o Grêmio. Dessa forma, o Botafogo iguala a marca dos três clubes e, portanto, espera ‘seguir a escrita’, conquistando o título.

Vale ressaltar que o Alvinegro foi o único dos quatro a marcar todos os gols no segundo tempo. Savarino, duas vezes, Alexander Barboza, Luiz Henrique e Igor Jesus marcaram os cinco gols em um intervalo de 20 minutos.

Assim, com cinco gols de vantagem no placar, o clube carioca pode perder por até quatro de diferença no jogo de volta, que será realizado na próxima quarta-feira (23), em Montevidéu.

Antes, o Botafogo entra em campo pelo Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Bragantino neste sábado (26), no Nabi Abi Chedi, pela 31° rodada da competição. O Alvinegro é líder da competição com 61 pontos.

