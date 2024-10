Roger tem uma dúvida para escalar time titular e conta com volta no meio de campo

O Inter fez o seu último treino de preparação antes do compromisso com o Atlético, neste sábado, às 19h (de Brasília), na Arena MRV. Para o confronto da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Roger ainda conta uma indefinição no setor defensivo. Assim como tem um retorno importante entre os titulares.

O comandante vai recolocar Thiago Maia entre os 11 iniciais depois de o volante cumprir suspensão no último compromisso da equipe. Assim, Bruno Henrique volta a ficar como opção no banco de reservas. Ainda no meio de campo, Rômulo permanecerá entre os titulares. Especialmente porque Fernando retornou ao departamento médico. Afinal, o experiente jogador retomou tratamento do problema que sofreu na panturrilha direita. Uma situação que provavelmente agravou o cenário foi o fato de ter atuado no sacrifício no Gre-Nal. Ainda longe das condições ideais, ele entrou no segundo tempo do clássico.

Ainda há uma disputa no meio de campo entre Gabriel Carvalho e Bruno Tabata. Afinal, o jovem não teve bom desempenho. Com isso, Roger optou por colocar em seu lugar o camisa 17, que participou da jogada que gerou o gol de Borré. Mesmo assim, o mais provável é que Gabriel siga na equipe inicial.

Inter com zaga indefinida

A dúvida do treinador se encontra na zaga. No caso, se promove o retorno de Rogel ao time titular, já que o uruguaio recuperou-se de uma lesão muscular na coxa esquerda. A comissão técnica entendeu que o ideal era preservá-lo por mais uma semana para aprimorar sua parte física. A incerteza deve-se também pelas atuações seguras do substituto Clayton Sampaio. O camisa 20 aproveitou a oportunidade e conseguiu engatar uma sequência de três partidas entre os 11 iniciais.

Neste cenário, o provável time titular do Internacional é: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio (Rogel), Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Gabriel Carvalho (Bruno Tabata), Alan Patrick e Wesley; Borré.

O Colorado vai para o embate com o Galo repleto de confiança. Principalmente pelo momento positivo de dez jogos de invencibilidade na Série A. Atualmente, os gaúchos se encontram na sexta colocação, com 49 pontos. Por sinal, um resultado positivo pode dar a chance de entrar no G4. Para isso, precisa torcer por um tropeço de Flamengo e São Paulo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.