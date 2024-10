Emily Lima, treinadora do Peru, vê próximos jogos em Lima como aliados no desenvolvimento do futebol feminino no continente

O futebol feminino está em período de data Fifa. Além dos dois jogos do Brasil contra a Colômbia, no Espírito Santo, outra brasileira estará em ação e vivendo um período especial. Trata-se da treinadora Emily Lima, comandante da Seleção Feminina do Peru, que fará seus primeiros jogos na capital Lima desde que chegou ao cargo, em abril de 2023.

Neste sábado (26) e na próxima terça-feira (29), o Peru receberá a Bolívia no Estádio Iván Elías Moreno e a treinadora brasileira não esconde as expectativas sobre a presença da torcida peruana no Estádio Iván Elías Moreno. Via assessoria de imprensa, Emily contou sobre o bom engajamento das torcidas com os times femininos dos maiores clubes do país e que deseja repetir o feito, agora com a Seleção:

“A história aqui no Peru, desde que eu cheguei, nós pudemos assistir a duas finais de LaU e Alianza e as pessoas gostam sim do futebol feminino porque nas duas finais lotaram os estádios! Chegamos a ter recorde de público de 42 mil pessoas em uma final, então acredito que a gente trazendo a seleção para dentro do país ajuda a caminhar na mesma direção em relação à seleção, a fazer com que as pessoas conheçam o que é a Seleção e não somente os clubes. Agora a gente tem a missão de juntar essas duas torcidas, que são a grande rivalidade no país”, explicou Emily Lima.

Carreira

Antes de treinar o Peru, Emily dirigiu a seleção do Equador entre 2020 e 2022 em um projeto similar ao atual. Em suas comissões técnicas, Emily sempre esteve acompanhada de profissionais brasileiros, que também compartilham da “expectativa de entender o povo em relação ao futebol feminino e fazer com que essas meninas tenham esse apoio, que é o mais importante”.

A experiente treinadora finalizou reforçando que jogos na capital são também importantes para o desenvolvimento geral da modalidade, considerando que a última partida da Seleção feminina em Lima foi em novembro de 2022:

“Faz total diferença e quando você entende que você está movendo o país, o seu povo com futebol feminino e elas sendo as protagonistas, acho que isso ajuda muito na autoestima delas e no desenvolvimento no modo geral, do futebol feminino no país”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.