Mirassol x Ponte Preta: onde assistir, escalações e arbitragem

Mirassol e Ponte Preta fazem um duelo de opostos neste sábado (26/10), às 17h, no estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão é o quarto colocado, com 56 pontos e precisa vencer para permanecer no G-4 da competição. Já a Macaca está na 14° posição, com 38 pontos somados e muito próximo da zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere e do Canal Goat.

Como chega o Mirassol