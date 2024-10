Bola de Ouro: mundo da bola manda mensagem em torcida por Vini Jr

Vini Jr, craque do Real Madrid e da Seleção Brasileira, pode ter mais um dia especial em sua carreira. Afinal, na segunda-feira (28), em Paris, ele estará concorrendo ao prêmio Bola de Ouro. Assim, nomes do mundo da bola entraram na corrente de apoio e mandaram mensagens motivacionais para o atacante.

Neymar, Luiz Henrique, Andreas Pereira e Zé Ricardo foram algumas das personalidades que gravaram vídeos para o jogador. O último, aliás, foi o responsável por lançar Vini Jr nos profissionais do Flamengo. A iniciativa é do “Canal Wamo”, do jornalista Rodrigo Correia.

Vini busca ser o primeiro brasileiro a conquistar o prêmio desde Kaká, em 2007. Além do ex-jogador do Milan, Ronaldo (1997 e 2002), Rivaldo (1999) e Ronaldinho Gaúcho (2005) também já foram agraciados com a premiação.

Outros concorrentes

Apesar de ser o favorito ao prêmio, Vini Jr tem grandes concorrentes, como Bellingham, Mbappé e Rodri. A cerimônia, no Théâtre du Châtelet, em Paris (FRA), começa às 16h.

