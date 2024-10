‘Nova’ Ilha do Retiro? Projeto de retrofit do estádio do Sport vaza

Imagens do projeto de retrofit da Ilha do Retiro, estádio do Sport, vazaram nas redes sociais nesta sexta-feira (25). Os detalhes da possível ‘nova casa’ do rubro-negro pernambucano tiveram divulgação pelo Portal do Leão. A proposta já foi protocolada na Prefeitura do Recife no início de outubro.

O conceito de retrofit prevê modernizações no estádio, mas sem alterar significativamente a estrutura original do imóvel. O ganha principal neste primeiro momento seria o aumento da capacidade dos atuais 33 mil para 35 mil. Estes novos espaços seriam criados entre a curva da arquibancada frontal e a geral da sede. O esboço do projeto também apresenta áreas coberturas em quase toda a estrutura.

A veracidade das imagens teve a confirmação por meio da assessoria de imprensa do Sport ao site ge. O projeto concebido pela JCL Arquitetos prevê ainda a construção de um prédio empresarial de 35 andares e 8 mil m² em área comum da Ilha do Retiro, que ganha destaque no esboço.

Com o projeto mais detalhado, a expectativa fica pela avaliação do Conselho de Desenvolvimento Urbano (CDU) da Prefeitura do Recife. Contudo, em outubro, a Ilha do Retiro voltou a receber seus torcedores e jogos do clube após trocas de gramado, drenagem, iluminação e outras intervenções.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.