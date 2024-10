Cruzeiro e Dudu retomam negociações para contrato em 2025

A diretoria do Cruzeiro e o atacante Dudu retomaram as conversas para um contrato a partir de 2025. O jogador de 32 anos não faz parte dos planos do Palmeiras, e a presidente do clube alviverde, Leila Pereira, já demonstrou interesse em liberar o atleta.

O técnico do Verdão, Abel Ferreira, não conta com Dudu para a próxima temporada. Assim, o Cruzeiro se torna novamente uma opção viável. O interesse na metade da temporada, além do histórico do jogador na Toca da Raposa, motiva esse retorno.

As três partes envolvidas na negociação têm interesse no acordo. O jogador não será aproveitado e deseja deixar o Palmeiras; o Verdão, que não quer mais o atleta, busca se desfazer de um alto salário; e o Cruzeiro deseja reforçar seu elenco. No entanto, até o momento, não houve nenhuma proposta oficial.

Cruzeiro chegou a anunciar Dudu

No dia 15 de junho, a Raposa agitou o futebol brasileiro ao anunciar a contratação de Dudu. No entanto, mesmo com tudo encaminhado, a situação não evoluiu e o jogador não se transferiu. A pressão em São Paulo pela permanência do ídolo do Verdão foi muito forte.

Na época, o Cruzeiro estava disposto a desembolsar US$ 4 milhões (R$ 22,7 milhões na cotação atual). Para contar com Dudu, o time celeste ofereceria um salário de R$ 2,5 milhões mensais, incluindo salários, direitos de imagem e luvas.

