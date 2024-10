Com decisões, Atlético terá time reserva contra o Internacional

O Atlético está na reta final da temporada e repleto de decisões. Na próxima terça-feira (29), o Galo enfrenta o River Plate, na Argentina, pelas semifinais da Copa Libertadores. Já no início de novembro, há o confronto contra o Flamengo nas finais da Copa do Brasil. Assim, o técnico Gabriel Milito optou por escalar um time completamente reserva contra o Internacional, neste sábado, às 19h (de Brasília), no Rio Grande do Sul.

Somente o goleiro Everson será mantido como titular. O restante do elenco contará com atletas que não são habituais na equipe principal. No entanto, alguns deles são utilizados com frequência, como o lateral-direito Saravia, o zagueiro Bruno Fuchs, o lateral-esquerdo Rubens e o meia Igor Gomes.

O caso que chama mais atenção, entretanto, é o de Otávio. O atleta foi titular do elenco atleticano até pouco tempo atrás, mas perdeu a posição nos últimos jogos. Ele atua praticamente como um 12º jogador.

Os titulares Lyanco, Hulk e Deyverson retornam de suspensão para esta partida. Portanto, eles ficam como opções no banco de reservas e, caso necessário, serão acionados.

A ausência confirmada é a de Paulinho. Ele, afinal, jogou no sacrifício nos últimos jogos e, assim, utilizado somente em partidas decisivas de copas.

Provável Atlético: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Rubens; Otávio (Fausto Vera), Paulo Vitor, Alisson e Igor Gomes; Eduardo Vargas e Alan Kardec (Deyverson).

