Giovane, do Corinthians, se surpreende com declaração de Ramón Díaz

Giovane ficou surpreso com declaração do técnico Ramón Díaz após empate do Corinthians com o Racing, pela semifinal da Sul-Americana. O treinador barrou o jogador, Caetano e Matheus Araújo pelo entrave de renovações com o clube. De acordo com o comandante, o atacante não queria estender o vínculo, porém o atleta estava à disposição da comissão técnica. A informação é da ESPN.

O Corinthians já está ciente, há algumas semanas, que Giovane não deseja a renovação do contrato. O jogador tem vínculo com o Timão até julho de 2025. Contudo, ele estava à disposição da comissão técnica em meio às negociações para renovação e com contatos frequentes entre diretoria e stafe. Isto, afinal, causou espanto por parte do atleta e seus empresários.

Sem um acordo, no entanto, a decisão é de que o atleta não entre mais em campo. Aliás, Giovane entende que não teve uma sequência verdadeira desde que subiu ao time profissional do Timão, ainda em 2022. Com convocações às seleções sub-20 e sub-23 do Brasil, o jogador entende que não é aproveitado como deveria no Corinthians.

Agora, os representantes do atleta passam a ouvir propostas do futebol europeu em janeiro, ainda com chance de que o Corinthians consiga embolsar alguma quantia com saída de Giovane.

O atacante, inclusive, ficou surpreso ao entrar em campo na partida contra o Flamengo, na semifinal da Copa do Brasil, quando encerrou um período de quase 40 dias sem deixar o banco de reservas. Foram seis jogos neste período.

Giovane, de 20 anos, tem 46 jogos pelo Corinthians, sendo 22 deles em 2024. O jovem soma três gols marcados nesta temporada.

