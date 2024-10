Globo prepara documentário ‘Caso Robinho’ e consegue entrevista-chave para a série

A Globo deve estrear nos próximos meses o documentário “O Caso Robinho”, que foca na história que levou o ex-jogador Robinho à prisão. O Globoplay vai transmitir a série.

A emissora, aliás, obteve um depoimento crucial para relatar o caso envolvendo o ex-jogador do Santos e seus amigos, que, em 2013, participaram de um estupro coletivo de uma mulher albanesa em uma boate na Itália.

A Globo entrevistou a vítima do caso, colhendo os depoimentos na Albânia. Mas a mulher decidiu falar apenas sob anonimato. O ambiente, no entanto, foi cuidadosamente preparado para garantir que ela não fosse reconhecida.

A série tem quatro episódios, com o primeiro intitulado “Meu Nome é Mercedes”. Este, por sua vez, focará exclusivamente no depoimento da vítima. Os episódios seguintes abordarão os trabalhos de investigação, além dos áudios de Robinho e dos outros envolvidos.

O documentário utilizará, além dos depoimentos e áudios, imagens que ilustram como levaram a vítima para o camarim da boate, onde o crime ocorreu, e tudo o que aconteceu antes, durante e depois.

A polícia, afinal, deteve Robinho no dia 21 de março, em sua cobertura em Santos, onde morava com a família. O ex-atleta recebeu uma condenação de nove anos de prisão pelo crime de estupro coletivo. A Justiça italiana solicitou a prisão do ex-jogador no Brasil, e após intenso debate, decidiu-se pelo cumprimento da pena em território brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.