Herói do Atlético em 2013, Victor elogia Deyverson e fala sobre planejamentos

Ídolo do Atlético e atual diretor de futebol, Victor Bagy, em seu primeiro ano na função, vê o time chegar à final da Copa do Brasil e encaminhar a vaga para a decisão da Libertadores.

Herói no título da Libertadores de 2013, o primeiro e, até agora, único do Galo na competição, o dirigente elogia Deyverson, que tem se destacado: ele decidiu a classificação nas quartas contra o Fluminense e marcou dois gols no jogo de ida contra o River na semifinal.

“Não me surpreende a rapidez com que ele se adaptou ao time, ao ser um jogador carismático”, afirmou o dirigente, que ainda completou:

“Quando buscamos informações, quase 100% disseram que seu dia a dia é ótimo. O ambiente no vestiário e o relacionamento com os outros atletas são ótimos. O momento dele em campo comprova isso. Ele vestiu a camisa, foi abraçado pela torcida e respondeu em campo. É um jogador alegre, mas muito responsável. Tem personalidade e experiência para atuar em jogos decisivos”, destacou Victor.

Por fim, Victor comentou sobre o planejamento para 2025. Em 2024, o time superou as expectativas, que eram chegar pelo menos às oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.

“Precisamos focar exclusivamente no que temos pela frente, sem deixar de planejar, mas conduzindo isso de forma interna, institucional, como já fazemos. Não estamos parados. O foco do clube e dos atletas deve ser 2024, pois ainda temos muita coisa para acontecer”, concluiu Victor.

