Justiça determina prisão de 21 torcedores do Peñarol envolvidos em confusão

A Justiça do Rio de Janeiro converteu em preventiva a prisão em flagrante dos 21 torcedores uruguaios envolvidos na confusão generalizada no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste, na quarta-feira (23), antes do jogo contra o Botafogo, pela semifinal da Libertadores, no Nilton Santos. A decisão aconteceu durante audiência de custódia nesta sexta-feira (25).

Os uruguaios foram autuados por crimes diversos, de acordo com a atuação individual. Entre os delitos estão porte ilegal de arma de fogo, furto, lesão corporal, roubo com concurso de agentes, dano qualificado, incêndio, associação criminosa, resistência, desobediência, desacato, rixa, injúria racial, corrupção de menores e o artigo 201 do Estatuto do Torcedor, por crimes contra a paz no esporte.

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio, os processos vão para o Juizado Especial do Torcedor e para as Varas Criminais Especializadas em Organização Criminosa. Além disso, outros 330 uruguaios vão responder por crimes contra a paz no esporte.

Um adolescente de 17 anos também está preso. Ele recebeu acusação de atear fogo nas motocicletas que estavam estacionadas na região. O jovem vai responder por fatos análogos aos crimes de associação criminosa, incêndio e também por crimes contra a paz no esporte.

Relembre o caso

A quarta-feira, afinal, foi de clima tenso no Rio de Janeiro envolvendo o Peñarol. Horas antes do jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Botafogo, torcedores do clube uruguaio se envolveram em confusão na orla da praia do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os vândalos assaltaram pedestres e comerciantes, além de quebrarem mesas e cadeiras de quiosques e incendiarem motos.

A polícia, afinal, utilizou bombas de efeito moral para tentar contornar o conflito que começou pouco antes de 12h (de Brasília). Na sequência, o Batalhão de Choque chegou ao local junto de outras equipes do comando de policiamento especializado.

